 

Доля нефти и газа в ВВП РФ снизилась до 15,2%

13.07.2021, 10:12, Новости дня
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По итогам прошлого года доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ составила 15,2%, снизившись с 19,2% годом ранее, сообщил заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов.

Несмотря на значимость сектора для российской экономики, такой экспериментальный расчет произведен Росстатом впервые. Исходя из ВВП в текущих ценах за 2020 год (почти 107 трлн рублей), нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн рублей, пишет РБК.

В межстрановой перспективе показатель 15-20% – средний по миру для крупных нефтегазовых стран, отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. В США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, в Норвегии – 14%, в Казахстане – 13,3%, в ОАЭ – 30%, в Канаде – менее 10%, уточнила она.

Под нефтегазовым сектором в методологии Росстата понимаются предприятия, ведущие деятельность по добыче сырой нефти, природного газа и производству продуктов их переработки (первичный подсектор, на долю которого приходится около 72% всего нефтегазового сектора) и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю, а также предприятия, осуществляющие вспомогательную деятельность (вторичный подсектор, около 28%).

«Опубликованная Росстатом методика и ее выводы вполне сходятся с нашими собственными оценками статистического вклада нефтегазового сектора в ВВП», – сказал главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков.

По словам Исакова, представленная динамика также согласуется со здравым смыслом: доля сектора меняется вместе с ценами нефти и нефтепродуктов. В прошлом году средняя стоимость международного эталона Brent в реальном выражении (в ценах 2020 года) находилась на самом низком уровне с 2003 года – 41,84 доллара, показывают данные британской компании BP.

Президент Владимир Путин в декабре 2020 года заявил, что РФ начинает «слезать с нефтегазовой иглы». Называть Россию «бензоколонкой» уже некорректно, подчеркнул Путин.



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