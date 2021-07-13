 

Власти Британии намерены добиться реальных наказаний для авторов расистских оскорблений в адрес футболистов

13.07.2021, 10:12, Новости дня
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Британское правительство потребует от крупных технологических компаний передать данные пользователей, которые позволили себе расистские высказывания в отношении некоторых игроков национальной сборной Англии после финала чемпионата Европы.

По информации газеты The Times, министры планируют добиться «последствий в реальной жизни для тех, кто твитил оскорбления», передает «Коммерсант». 

Источники издания отмечают, что правительство намерено показать последствия подобных высказываний на примере этой ситуации.

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила расистские высказывания болельщиков в отношении некоторых игроков национальной сборной после финала чемпионата Европы и призвала наказать виновных.



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