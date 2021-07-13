Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге во вторник.

Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.

Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.