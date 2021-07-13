Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге во вторник.
Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.
Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.
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