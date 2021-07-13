 

В Мытищах водитель насмерть сбил собственного сына

13.07.2021, 10:10, Разное
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В деревне Аббакумово, входящей в состав городского округа Мытищи в Московской области, мужчина двигался на автомобиле задним ходом по собственному участку. Он наехал на своего годовалого ребенка. Малыш от полученных травм скончался на месте, передают “Вести Подмосковья”. Поскольку деревня находится в окрестностях города Лобня, то именно местной прокуратуре было поручено проести проверку по факту произошедшей трагедии.



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