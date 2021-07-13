Россия отравила Кубе в качестве гуманитарной помощи ракетные комплексы «Искандер»

Из порта Новороссийска на Кубу отправился первый корабль ВМФ России, который доставит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Они будут переданы властям страны в качестве гуманитарной помощи. Также в Гавану прибудет делегация с военными специалистами.

– В ближайшее время российская сторона окажет кубинскому народу военно-техническую, инженерную и гуманитарную помощь согласно договору «О дружбе и взаимной помощи». Ответственным за выполнение обязательств со стороны Российской Федерации назначен министр обороны Шойгу С.К., – говорится в пресс-релизе Минобороны.

Помимо вооружений, Россия выделит Кубе беспроцентный кредит в размере 1 млрд долларов.

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