Данные о рабском труде на Марсе

Роберт Дэвид Стил, бывший сотрудник как ЦРУ, так и разведки Корпуса морской пехоты США, сделал громкие заявления, когда 29 июня он был у журналиста Алекса Джонса и сказал, что, согласно его конфиденциальным источникам, на Марсе есть рабские колонии, в которых используются люди, которые Были похищены с Земли в качестве детей.

Стил указал, что детей отвезли на Марс через программу «20-лет и обратно», целью которой было обеспечить, чтобы когда они будут взрослыми, они бы приступили к работе прибытии.

Идея рабских колоний на Марсе была впервые обсуждена в «Альтернативе 3», книге «вымысел на основе фактов», автором которой бывший британский журналист Лесли Уоткинс, книга была опубликована в 1978 году.

В телевизионном шоу «Alternative 3» описано, как ухудшение глобальных условий окружающей среды привело к тому, что основные державы США и СССР тайно сотрудничали за кулисами, чтобы обеспечить выживание человека. С этой целью США и СССР тайно создали колонии на Марсе в начале 1970-х годов и заселяли их любыми возможными способами.

Шоу было объявлено мистификацией, предназначенной для выпуска в день апрельского дурака, но многие зрители думали иначе. Это включало и Уоткинса, чье расследование выявило больше информации, которая и привела его к написанию книги « Альтернатива 3» .

Уоткинс говорит, что он встретился с источником глубокой конспирации под именем «Троян», который предоставил предполагаемые документы, свидетельствующие о том, что существование колоний Марса было очень реальным, и людей тайно забирали туда, некоторых силой, с похищением людей.

В предисловии к переизданной версии в 2015 году, сын Уоткинса Грэм предоставил статистические данные, чтобы помочь обосновать требование Уоткинса о похищенных детях, которые были доставлены на Марс в большом количестве:

В 2010 году в США было зарегистрировано только 692 941 человек — 531 928 человек в возрасте до 18 лет пропавшими без вести, и это должно быть осознано, что, если таковые были предназначены для Марса, «уловка взять их молодыми» имела бы смысл. Дополнительные рабочие годы, которые они опережали, более чем оправдывали затраты на то, чтобы получить их в нужном возрасте.

Следующим исследователем, чтобы нам обсудить базу на Марсе, которая могла быть связана с рабским трудом, был Уильям Купер, который служил в бригаде разведки командующего Тихоокеанским флотом с 1970 по 1973 год. В 1975 году он получил почетный разряд за 14-летнюю военную карьеру как с ВВС США, так и с ВМС.

Купер сказал, что у него есть доступ к файлам разведки ВМС США и на основании того, что он видел, он и смог подтвердить в документе за 1989 год, что «Альтернатива 3» была очень реальной, и что была создана совместная космическая программа США-СССР для обеспечения непрерывности Правительства. Купер сказал, что 22 мая 1962 года была дата первой посадки США / СССР на Марс, но он сказал, что не может подтвердить или опровергнуть, что использовали человеческих рабов!

Также в 1989 году подрядчик по электротехнике Аль Билек выступил с заявлением о том, что он и другой человек (Дункан Камерон) были доставлены на Марс через

прыгательную комнату или телепортационное устройство, расположенное в Монтауке, Лонг-Айленд, Нью-Йорк.

В интервью Билек подтвердил точность альтернативного варианта 3, предусматривающего создание баз на поверхности Марса для обеспечения непрерывности видовой программы с участием США и, возможно, СССР.

Билек сказал, что он и Кэмерон были отправлены по технологии телепортации в древние базы Марса несколько раз. Он описал, что эти базы созданы примерно 20 000 лет назад, они были построенны гуманоидными инопланетянами и были давно покинуты.

Билек обсуждает, как отсутствующие дети использовались в экспериментах в Монтаке в качестве испытуемых. Некоторые из детей были отданы в качестве рабов некоторым внеземным группам. Этот предлагаемый рабский труд широко использовался в секретных космических программах, как утверждала книга « Альтернатива 3».

Следующим значительным исследователем для обсуждения рабского труда, используемого на Марсе, был болгарский инженер Владимир Терзиски, который получил доступ ко многим разведывательным документам, опубликованным во время краха коммунизма в Восточной Европе. За это время многие бывшие сотрудники разведки в Варшавском пакте продавали секретные документы, чтобы свести концы с концами в трудный переходный период от коммунизма к капиталистическим обществам.

В начале 1990-х годов Терзиски начал читать лекции в США, в которых он рассказал о содержании файлов нацистских СС, которые касались секретной космической программы Германии в оккупированной Европе и Антарктиде. Терзиски описал, как в 1942 году самые современные аэрокосмические технологии были перемещены в Антарктиду, оставив за собой менее развитые прототипы летательных аппаратов с турбореактивными двигателями, которые не были предназначены для военных действий.

Терзиски рассказал, что он узнал о секретных миссиях нацистской Германии на Луне и Марсе, включая большой космический корабль Haunebu III, совершивший первую поездку на Марс в апреле 1945 года, за которой последовали другие миссии, которые в конечном итоге основали немецкие колонии на Марсе.

Терзиски ссылается на рабский труд, который в конечном итоге, переносится на Марс, так же, как немцы ранее забирали тысячи рабов в свой антарктический редут. Действительно, из Антарктики немецкая секретная космическая программа достигла своего полного потенциала, и Четвертый Рейх стал мощной скрытой силой в глобальных делах.

Сценарий, описанный Terziski, очень отличается от описанного в Альтернативе 3. Те, кто несет ответственность за рабский труд на Марсе, были немецкой отколовшейся группой, действующей из Антарктиды, а не связаны с похищением людей США / СССР в лихорадочной попытке установить колонию Марса из-за Страха перед неминуемым планетарным опустошением на Земле.

Если утверждения Терзиски верны, то «Альтернатива 3» была разработана, чтобы показать часть правды о рабском труде на Марсе, но скрыть существование немецкой цивилизации глубокой конспирации с использованием технологий летающих тарелок, с базами на Луне, Марсе и в других местах нашей Солнечной системы.

Спустя десятилетие Билека и другие утверждали, что телепортировались на Марс в секретную космическую программу, проводимую американскими организациями. В список вошли Майкл Рилф (2000), Артур Нойманн (2006), Энди Басиаго (2010) и Уильям «Бретт» Стиллингс (2011).

Никто из этих людей не говорит, что они были свидетелями использования рабского труда на Марсе. Все сообщали о том, что работали или видели базы на Марсе, но ни один из них не был свидетелем присутствия Германии.

И был еще один осведомитель, Кори Гуд, который в начале 2015 года начал описывать рабский труд на Марсе, который он непосредственно наблюдал во время программы «20 и обратно» с 1987 по 2007 год, несколько раз, когда он посещал объекты Марса для проведения ремонтных работ.

Гуд говорит, что он принял участие в инспекционной поездке на Марс 20 июня 2015 года, где он увидел доказательства оскорбительного обращения с работниками, которых рассматривали как рабский труд. Это совпало с встречами, проводимыми Британским межпланетным обществом, обсуждавшими такую ситуацию , и принятием Конгрессом США закона, который фактически давал правовую защиту компаниям и должностным лицам, участвующим в «нерабочем рабском труде до 2022 года».

Согласно Гуду, практика рабского труда, используемая на марсианских колониях, была перенесена из более ранних немецких колоний. Он говорит, что в результате секретных соглашений между администрацией Эйзенхауэра и немцами, в Антарктике объекты немецкого Марса были преобразованы в совместное предприятие, возглавляемое ведущими немецкими компаниями, связанными с Четвертым рейхом, которые тесно сотрудничали с американскими корпорациями, которые предоставляли персонал и Ресурсы.

Эти транснациональные корпоративные внепланетные проекты со временем превратятся в то, что Гуд описывает как «Межпланетный корпоративный конгломерат». Вооруженные силы США тайно поставляли персонал в корпоративный конгломерат на Марсе и в другие места, подобно тому, как персонал спецназа был взят из ЦРУ для подпольных операций.

Возможность того, что корпорации глубоко вовлечены в секретные космические программы, которые используют миллионы людей в качестве рабского труда была усилена показаниями Уильяма Павелека, эксперта по компьютерным операциям и программированию, который дал разрешение на видеоинтервью, которое было выпущено только после его смерти — это Был посмертно опубликован 14 декабря 2010 года.

Pawelec участвовал в разработке чипов отслеживания RFID, которые можно было использовать для защиты детей от похищения людей, как он описал в своем видео-интервью.

В то время в индустрии безопасности многие из нас беспокоились о отслеживании и поиске людей, которые были похищены. Особенно то, что происходило в Европе в то время, когда у нас были офицеры НАТО, даже премьер-министр Италии, был похищен … Одна из целей отрасли заключалась в том, чтобы Разработать технологию, которая позволит нам отслеживать этих людей или быстро находить их.

Павелец описал, как корпорация Siemens, компания, использующая рабский труд в нацистской Германии для своих программ вооружений, выпустила миллиарды чипов для отслеживания RFID в начале 1980-х годов. Siemens создала фронт-компанию из Силиконовой долины для производства этих следящих чипов таким образом, чтобы скрывать свои истинные цели — следящие за рабскими работами, которые используются в секретных космических программах Межпланетным корпоративным конгломератом, из которых Siemens является очень заметным участником.

Это, наконец, возвращает нас к выступлению Стила о рабском труде на Марсе, где три конфиденциальных источника показали ему, что это действительно существует, и что детей похищают с намерением, в конечном итоге, отправить на Марс для рабского труда. Информация Стила помогает подтвердить растущий объем исследований и свидетельств, свидетельствующих о том, что существует процветающая работорговля.

Стил в настоящее время разоблачает «глобальные кольца педофилии», которые эксплуатируют детей в схемах, используемых для привлечения высокопоставленных чиновников, чтобы их можно было легко контролировать «Глубоким государством», или то, что другие описывают как Кабала или Иллюминаты. Поэтому не следует удивляться тому, что такая эксплуатация также распространяется в тайных программах и управляется «межпланетным корпоративным конгломератом», как утверждает Гуд .

Секретные базы на Марсе и в других местах используют миллионы детей и взрослых в качестве принудительного труда. Выявление таких программ и таких корпораций, как Siemens, участвующих в них, является важным шагом в прекращении такой несправедливости, для привлечении виновных к ответственности и началу процесса компенсации многим жертвам этих преступлений в космосе.