 

Звезда сериала “Лузеры” Мэттью Моррисон во второй раз стал отцом

13.07.2021, 9:38, Разное
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Американский актер, номинант премии “Тони”, звезда таких сериалов, как “Хор”, “Лузеры” и “Американская история ужасов” Мэттью Моррисон и его жена Рене Пуэнте во второй раз стали родителями в конце июня. Как сообщила счастливая пара, 28 числа в 12:08 родилась их дочка весом 3200 г и ростом 53 сантиметра. Супруги поделились эксклюзивными кадрами с новорожденной дочерью с изданием People. Девочку назвали Феникс Монро.

Мы растем! Наша семья теперь полноценна. Добро пожаловать, Феникс Монро! – говорится в заявлении молодых родителей. Как рассказал знаменитый папа, его второй ребенок – долгожданный, ведь его жена пережила до этого несколько выкидышей.

Теперь мы можем говорить о таком, о чем говорить было сложно. Нас действительно это сблизило еще больше. Я чувствую, что у меня совершенно новая жена. Она настоящий лидер, она пытается дать надежду другим женщинам, которые проходят через сложности, например, переживая выкидыш, – рассказал Мэттью о жене.

Мэттью Моррисон с женой и детьми

У Мэттью и Рене порастает сын, сейчас ему три с половиной год. Актер впервые стал отцом 22 октября 2017 года. Об этом родители объявили на своих страницах в Instagram. Мальчика назвали Ревел Джеймс Макай.

Напомним, что Мэттью Моррисон и Рене Пуэнте начали встречаться в 2011 году, а в июне 2013-го пара обручилась. Первыми об этом событии рассказали друзья влюбленных Элтон Джон и Дэвид Ферниш на вечеринке, которую они проводили в рамках борьбы со СПИДом. Свадьба Мэттью и Рене состоялась осенью 2014 года на Гавайях.



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