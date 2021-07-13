 

Даже одна бессонная ночь ухудшает физическое и психическое здоровье

13.07.2021, 9:30, Разное
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Известно, что хронический недостаток сна не только ухудшает когнитивные функции человека, но и может привести к необратимому повреждению и разрушению нейронов. Кроме того, расстройства сна негативно влияют на пищеварительную систему и вес, ослабляют иммунитет, могут обострить течение хронических заболеваний, в том числе почечных, повысить риск диабета, гипертонии, сердечных приступов и инсультов. У взрослых, которые спят слишком мало или слишком много, может повышаться риск сердечного приступа или инсульта.

Однако кратковременные эффекты от снижения качества сна исследовались не так широко, и ученые Университета Южной Флориды решили выяснить, как сказывается на самочувствие недосыпание в течение суток или нескольких дней.

Они проанализировали данные опроса о качестве сна, который проводился в период с 2004 по 2006 годы с участием около 2 тысяч взрослых американцев. В течение восьми дней добровольцы вели записи о том, как и сколько они спали, а также о своем самочувствии. 

Результаты показали, что недосыпание даже в течение суток приводит к заметному снижению настроения и ухудшения самочувствия. По мере увеличения продолжительности бессонницы эти эффекты только усиливались и появлялись новые, такие как боли во всем теле, расстройства желудочно-кишечного тракта и респираторные симптомы, например, боль в горле или насморк. Пик плохого самочувствия приходился на шестые сутки проблем со сном.

«Когда человек плохо спит почти каждый день, это означает хроническое заболевание, которое наше тело и разум больше не могут терпеть. Исследование показало, что непрерывная бессонница приводит к неполному восстановлению организма и накоплению стресса, что ухудшает наше повседневное самочувствие», — сообщили ученые.

Ранее австралийские ученые доказали, что недостаток сна имеет опасный отложенный эффект: у людей, которые плохо спят в течение месяца, год спустя выявляются признаки депрессии, тревожности и других психических расстройств. В то же время у тех, кто хорошо спал, уровень психического здоровья был значительно выше год спустя.



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