 

“Секси”, “Безумно красивая”. Ани Лорак показала тело в прозрачном платье

13.07.2021, 9:28, Новости дня
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“Любимый Питер, спасибо за ваши улыбки и теплый прием на фестивале “Белые ночи”. В наше время каждая встреча со зрителем – это большое счастье!” – написала она.

Певица добавила, что готовит к осени новый альбом.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Секси”, – заявила подписчица ani.fan.karo.

“Безумно красивая”, – отметила aesthetics_lorak.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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