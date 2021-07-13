 

В Киеве начали снос модернистского фасада павильона “Цветы Украины”. Ткаченко вступился за здание

13.07.2021, 9:28, Новости дня
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Как отмечает НВ, “Цветы Украины” выкупила международная компания Rockwill Group. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта, работы продлятся 18–24 месяцев. Большую часть здания займут коворкинги.

https://www.facebook.com/Save.Kvity.Ukrainy/videos/507530090485688/

По состоянию на 13.30 12 июля была снесена нижняя часть атриума (центральное пространство здания), сообщил в Facebook народный депутат Дмитрий Гурин.

https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/4691748664188198

Против сноса здания выступили общественные активисты. Они собрались на митинг у здания, сообщает Telegram-канал Спасти Цветы Украины. Активисты сломали забор и прошли на территорию стройки.

В результате строительные работы приостановили, отметили активисты. Они также добавили, что против застройщиков сейчас подают несколько исков, которые должны заблокировать демонтаж.

https://www.facebook.com/Save.Kvity.Ukrainy/posts/119175910416037

Против сноса здания выступил также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В своем Facebook, он заявил, что работы по сносу нужно немедленно остановить.

“Пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений – начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным. К тому же остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4274936429240593

В комментариях к посту министра журналистка Екатерина Осадчая опубликовала заявление представителя застройщика Алексея Пышного, который уверяет, что здание не является историческим и его нет в соответствующих реестрах. Ткаченко ответил, что внесение в реестр – это компетенция Киевской городской госадминистрации.

Скриншот: Олександр Ткаченко / Facebook

Скриншот: Олександр Ткаченко / Facebook

В своем Facebook Пышный также добавил, что все разрешительные документы на проведение подготовительных работ по частичному сносу здания имеются.

https://www.facebook.com/companymost/posts/4212613728818104

Несмотря на это активисты блокировали проведение работ весь день и остались охранять здание на ночь. Утром 13 июля сотрудники собрались на стройплощадке, но там продолжают дежурить активисты, чтоб не допустить продолжение работ.

Контекст:

“Цветы Украины” – это учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983–85 годах. В 1986 проект получил награду Союза архитекторов как один из лучших архитектурных произведений того года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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