В Полтавской области работники мясокомбината отравились неизвестным веществом
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В сортировочном цехе ООО “Глобинский мясокомбинат” из-за отравления пострадали 16 человек, 14 из них госпитализировали, пояснили спасатели.
Один человек был в тяжелом состоянии, а 13 – в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека отказались от госпитализации.
Специалисты устанавливают причину отравления, предприятие работает в штатном режиме.
Контекст:
ООО “Глобинский мясокомбинат” на своем сайте пишет, что непрерывно совершенствует технологии на предприятиях. руководство утверждает, что закупает современное оборудование и строи новые производственные площади. Мясокомбинат производит более 100 тонн продукции в сутки, говорится в сообщении.
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