 

В Полтавской области работники мясокомбината отравились неизвестным веществом

13.07.2021, 9:28, Новости дня
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В сортировочном цехе ООО “Глобинский мясокомбинат” из-за отравления пострадали 16 человек, 14 из них госпитализировали, пояснили спасатели.

Один человек был в тяжелом состоянии, а 13 – в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека отказались от госпитализации.

Специалисты устанавливают причину отравления, предприятие работает в штатном режиме.

Контекст:

ООО “Глобинский мясокомбинат” на своем сайте пишет, что непрерывно совершенствует технологии на предприятиях. руководство утверждает, что закупает современное оборудование и строи новые производственные площади. Мясокомбинат производит более 100 тонн продукции в сутки, говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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