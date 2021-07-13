 

Ученые из Испании назвали четыре полезных свойства пива

13.07.2021, 9:24, Разное
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Ученые из Испании рассказали о четырех полезных свойствах пива. Потребление данного напитка в умеренных количествах в ряде случаев может позитивно сказаться на здоровье человека.
Научные сотрудники провели анализ нескольких работ, обнародованных с 2007 по 2020 год. Они обнаружили, что пиво способно положительно влиять сердце и сосуды. Позитивный эффект отмечался у пациентов, которые в неделю выпивали максимум одну бутылку напитка.

Умеренное потребление пива помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает риск развития в будущем диабета. У пожилых людей, которые имеют такую привычку, реже фиксируются переломы костей. Присутствующие в напитке соединения действуют вместе с кремнием. В результате улучшаются зубы и структура костей.

Итоги нескольких исследований говорят о связи пенного напитка с выработкой «хорошего» холестерина. Положительным эффект будет тогда, когда в день человек выпивает максимум 50 граммов, пишет портал Nation News.



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