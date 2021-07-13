 

Томские ученые создали материал, ускоряющий заживление переломов

13.07.2021, 9:24, Разное
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Учёные из Томского политехнического университета создали новый композитный материал, ускоряющий заживление переломов. Он создаётся на 3D-принтере по форме и химическому составу пациента.
Доцент научно-образовательного центра Б.П. Вайнберга Сергей Твердохлебов рассказал, что усовершенствованное покрытие уже применяется в Центре Илизарова. Именно там более 400 пациентов с переломами воспользовались новой технологией заживления. Причём речь идёт о всех возрастных группах, так как композитный биоматериал прекрасно подходит как детям, так и пенсионерам.

Главной особенностью является возможность подогнать имплантат по форме кости и создать его максимально идентичным с биологическим составом организма. Это заметно ускорит заживление перелома и прекрасно подойдёт для лечения даже самых сложных травм, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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