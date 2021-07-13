 

Спасатель в Греции дважды за год спас одну и ту же россиянку

13.07.2021, 9:18, Новости дня
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Спасатель на Крите во второй раз спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщают местные СМИ.

«Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году», – передает РИА «Новости» сообщение греческого общественного телевидения ERT.

Сам спасатель сказал телеканалу, что был так удивлен, что сказал женщине: «Снова ты? Опять?».

Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей.

Ранее прожившую два дня в горной расщелине в Альпах россиянку вытащили живой.



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