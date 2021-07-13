 

Фермерам могут разрешить продавать продукты на своих участках

13.07.2021, 9:18, Новости дня
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать продукты на своих сельхозземлях, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что документ предполагает, что товар можно будет продавать не только на рынках или ярмарках, которые обычно расположены далеко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, передает РИА «Новости».

При этом размещение нестационарных торговых объектов на участках допускается, только если не нарушается почвенный слой.

Размещать торговые точки на пашнях, мелиоративных землях или на особо ценных сельхозугодьях запрещено.

Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев пояснил, что поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, но рядом с пашней может появиться палатка, где будет продаваться фермерская продукция.

Кроме того, можно будет организовать торговлю в зданиях и сооружениях, уже входящих в состав фермерского хозяйства: например, молоко может продаваться прямо на ферме.

Законодательная инициатива позволит аграриям наладить дополнительные каналы сбыта, а потребителей обеспечит качественной продукцией напрямую от производителей, считает Груздев.



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