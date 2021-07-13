 

Число жертв взрыва газа в отеле в Геленджике выросло до двух человек

13.07.2021, 9:18, Новости дня
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Количество погибших в отеле в центре Геленджика, где утром, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, выросло до двух человек, еще пятеро пострадали, сообщил источник в оперативных службах города.

«По предварительным данным, два человека погибли», – сказал источник ТАСС.

Тем временем, спасатели достали одного человека из-под завалов, его передали медикам, информирует МЧС России, передает РИА «Новости». В то же время, по данным медиков, четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва в отеле. Они находятся в реанимации. «Еще одного (пострадавшего) везут», – уточнили медики.

В настоящее время после взрыва оцеплены несколько кварталов, внутри отеля работают спасатели, ищут пострадавших, обследуют здание. Близлежащие здания не пострадали, сообщили в экстренных службах.

Прокуратура Геленджика уже организовала проверку, на место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров. По данным надзорного ведомства, установлено, что от взрыва выбиты окна в соседних домах. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в частной гостинице «Азария» в Геленджике во вторник утром. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших.



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