 

Из колонии под Новосибирском сбежали двое заключенных

13.07.2021, 9:16, Разное
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С территории исправительной колонии-поселения №8 в Новосибирской области сбежали двое заключенных 26 и 27 лет, передает сайт VSE42.RU. Отмечается, что по правилам содержания люди в колонии могут носить обычную гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценности. Это и помогло двум злоумышленникам совершить побег. Сейчас их разыскивают. Один из молодых людей отбывал наказание за преступление против собственности, второй – за незаконный оборот наркотиков.



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