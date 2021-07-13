Из колонии под Новосибирском сбежали двое заключенных

С территории исправительной колонии-поселения №8 в Новосибирской области сбежали двое заключенных 26 и 27 лет, передает сайт VSE42.RU. Отмечается, что по правилам содержания люди в колонии могут носить обычную гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценности. Это и помогло двум злоумышленникам совершить побег. Сейчас их разыскивают. Один из молодых людей отбывал наказание за преступление против собственности, второй – за незаконный оборот наркотиков.