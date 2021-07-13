Обрушение дома в Майами. Количество жертв возросло до 94 человек
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Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что без вести пропавшими считаются 22 человека.
По ее словам, идентифицированы были тела 83 жертв, и процесс опознания “со временем усложнился”.
Ранее сообщалось о 86 погибших.
Контекст:
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было “блинное”, оно не оставляет шансов на выживание.
5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.
Власти заявляли, что надежд найти под завалами выживших больше нет. Спасатели сосредоточились на поисках останков жертв.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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