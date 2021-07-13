В Украине за сутки привились от COVID-19 83 тыс. человек

За последние 24 часа первую дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы – 37 642 человека.

В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1399 пунктов прививки, 34 центра вакцинации.

Больше всего прививок было сделано препаратом Pfizer – 46 715, CoronaVac – 25 564, AstraZeneca – 10 898.

С начала прививочной кампании привито 2 357 227 человек, из них получили первую дозу – 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 215 284 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 572 509 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1896193573877072

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

—