 

Интервью Гордона с Дмитрием Быковым. Где и когда смотреть

13.07.2021, 8:34, Новости дня
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Как рассказал изданию “ГОРДОН” журналист Дмитрий Гордон, программу записали по Skype. Беседа продолжалась полтора часа. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Быков говорил ситуации в РФ, российской оппозиции и о том, возможен ли Майдан в России, о своем отравлении, отношении к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, вероятной смене власти в РФ, будущем президента РФ Владимира Путина, ситуации в Беларуси, а также о своем творчестве и семье. 

“Я, безусловно, сострадаю Украине [из-за российской агрессии]. Я, безусловно, очень остро чувствую вину. Вот только одному не сострадаю: разговорам о том, что всякий русский либерал кончается на украинском вопросе. Когда начинаются (иногда и в Киеве, к сожалению) разговоры о том, что никогда ни один русский не будет по-настоящему свободен, “страна рабов, страна господ” – мне больно, от этого я страдаю, потому что это неправда. А так… Я так глубоко сострадаю и такое чувство вины испытываю, что кушать не могу. Но слава богу, большинство моих украинских друзей понимают: по крайней мере я все, что могу, делаю”, – сказал поэт. 

Быков дал интервью Гордону накануне своего творческого вечера в Киева. Он состоится 25 июля в кинотеатре “Киевская Русь”. 

Быков родился в 1967 году в Москве. Стихи начал писать в шесть лет. Учился на факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1987–1989 годах служил в армии.

С 1980-х печатается в СМИ. Как журналист и критик сотрудничал с “Собеседником”, “Огоньком”, “Столицей”, “Новой газетой”, Story и др. Кроме того, он был ведущим на радиостанциях “Юность”, “Коммерсантъ FM”, “Сити FM”, “Эхо Москвы”, участвовал в телепроектах на телеканалах “Дождь”, “Ностальгия”, ТВЦ и на “Пятом канале”.

Совместно с актером Михаилом Ефремовым Быков издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов “Гражданин поэт” и “Господин хороший”.

Сейчас преподает литературу в московских школах.

Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустили десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок). Лауреат многих литературных премий.

Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции.

Женат третий раз. Нынешняя супруга Быкова переводчица Екатерина Кевхишвили младше его на 30 лет. В октябре 2020 года у них родился сын Шервуд. У Быкова есть двое старших детей – дочь Евгения и сын Андрей, их мать – писательница Ирина Лукьянова. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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