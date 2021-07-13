 

“Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!” Приходько отчитала своего подписчика

13.07.2021, 8:34, Новости дня
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“Очень много людей, которые говорят, что у Приходько голос, как у мужика. И вот я обращаюсь сейчас к этим тупым, чтобы разъяснить ситуацию и сказать: таким голосом, например, как у меня, обладала такая певица, исполнительница шансона, французская певица, как Эдит Пиаф”, – заявила певица.

34-летняя артистка объяснила, что ее голос считается уникальным во всем мире.

“Этот голос называется контральто. Выучи это, тупезень, выучи! Контральто, понимаешь? Это самый редкий женский голос. И для того, чтобы понять, о чем я говорю, хотя бы возьми свои тупые рученьки-сосисочки, возьми пультик, телевизор и включи фильм “Жизнь в розовом цвете”, – посоветовала Приходько.

Она также подчеркнула, что такой голос у нее появился с 16 лет.

“Такой голос, как у меня, с мужскими нотками, такой голос есть только у меня в этой стране. Это вообще самый-самый редкий голос, когда можно петь двумя голосами – и женским, и мужским. Но ты настолько тупой, что думаешь, что у меня прокуренный голос, пропитый” – резюмировала Приходько.

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A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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