 

Amazon получила разрешение на сбор данных о перемещениях пользователя

13.07.2021, 8:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Amazon получила разрешение на использование радаров Федеральной комиссии связи США, для сбора информации о жестах и движениях своих пользователей. Это необходимо для мониторинга их состояния здоровья во сне.
В Amazon намерены создать специальное устройство, которое будет устанавливаться в непосредственной близости от кровати человека. Оно сможет улавливать его движения в трёх измерениях и обрабатывать полученные данные. В частности, такое нововведение позволит следить за человеком и его движениями во сне. Такая слежка поможет, при необходимости, обнаружить нарушения и сообщить о них. Устройство рассчитано в первую очередь на малоподвижных граждан или тех, кто имеет трудности с произношением.

Несмотря на полученное разрешение, в Amazon пока не представили общественности, как именно будет осуществляться сбор данных. Также нет информации о стоимости устройства и принципе его работы. В корпорации лишь отметили, что оно не будет мобильным.

Источник: 3dnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Булочки с Крымом

11.05 / Мнение: Он из лесу вышел

06.02 / Названа польза и вред корицы

26.03 / Васильев из «Модного приговора» заступился за усы Моргенштерна

16.09 / Эксперты объяснили опасность заправки автомобиля с работающим мотором

26.08 / Астрофизики: Загадочная Планета X в Солнечной системе может оказаться черной дырой

05.11 / Под Волгоградом нашли тело пропавшей 10-летней девочки и её убийцу

24.11 / В ОНФ помогли больницам Иркутска с тестами на коронавирус

10.02 / Мнение: Лимит на кошек и собак, безопасные электроковрики и похвала российским программистам

23.07 / Настя Каменских продемонстрировала свои сверхспособности в компании молодых людей из TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика