Amazon получила разрешение на сбор данных о перемещениях пользователя

Компания Amazon получила разрешение на использование радаров Федеральной комиссии связи США, для сбора информации о жестах и движениях своих пользователей. Это необходимо для мониторинга их состояния здоровья во сне.

В Amazon намерены создать специальное устройство, которое будет устанавливаться в непосредственной близости от кровати человека. Оно сможет улавливать его движения в трёх измерениях и обрабатывать полученные данные. В частности, такое нововведение позволит следить за человеком и его движениями во сне. Такая слежка поможет, при необходимости, обнаружить нарушения и сообщить о них. Устройство рассчитано в первую очередь на малоподвижных граждан или тех, кто имеет трудности с произношением.

Несмотря на полученное разрешение, в Amazon пока не представили общественности, как именно будет осуществляться сбор данных. Также нет информации о стоимости устройства и принципе его работы. В корпорации лишь отметили, что оно не будет мобильным.

Источник: 3dnews.ru