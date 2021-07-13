СМИ: половина французских министров тайно привилась «Спутником V»

Половина членов правительства Франции, а также треть парламентариев привились российской вакциной против коронавируса «Спутник V», сообщила влиятельная парижская газета L’Humanité.

– Мы сами были крайне удивлены, но получили подтверждение этой информации сразу из нескольких источников. Русская вакцина была тайно доставлена из Венгрии, более половины высшего руководства Франции вакцинировались именно «Спутником». Нужно понимать, что это люди, которые вчера получили прививку, сегодня публично критикуют русское лекарство, отказываются предоставлять его простым французом, – заявил главный редактор L’Humanite Лорен Жофрен.

Журналист добавил, что коллектив газеты на условиях анонимности пообщался с одним депутатом парламента Франции, сделавшем прививку российской вакциной.

– Он заявил, что сделал этот выбор из-за того, что западные вакцины имеют очень много побочных эффектов. А русская – напротив, проблем практически никогда не вызывает. Я глубоко убеждён, что если бы «Спутник» допустили во Францию, его бы выбрали миллионы простых людей, – заявил Жофрен.

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