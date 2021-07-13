 

ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Саратове

13.07.2021, 8:24, Новости дня
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В результате ДТП в Саратове 11 человек, по предварительным данным, получили травмы, сообщили в областной службе спасения.

В службе рассказали, что «произошло столкновение грузовика и маршрутного такси «Газель», по предварительной информации, пострадали 11 человек, передает ТАСС.

Госпитализированы шестеро, остальные получили медицинскую помощь на месте.

В администрации Саратова сообщили, что причиной аварии мог стать отказ тормозов грузовика – предположительно, именно он стал виновником ДТП.

«Чтобы избежать более серьезную аварийную ситуацию, водитель микроавтобуса был вынужден совершить маневр и допустил столкновение с мусоровозом», – отметили в администрации.

Уточняется, что «в результате происшествия сильно никто не пострадал», необходимая медицинская помощь оказана.

Ранее жертвами ДТП в Краснодарском крае стали двое детей.



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