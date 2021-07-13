 

Маск поаплодировал Рогозину за обращение к российским миллиардерам

13.07.2021, 8:24, Новости дня
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Основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, выразившего надежду на то, что российские миллиардеры начнут вкладываться в развитие космических технологий.

В воскресенье Рогозин, комментируя полет британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле, выразил надежду, что «когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», передает РИА «Новости».

Маск в Twitter поддержал это высказывание аплодисментами.

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021

В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего суборбитального корабля Unity с экипажем, который возглавлял Ричард Брэнсон.

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико. Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке.



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