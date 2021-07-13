«Сколько моль до Эльбруса?»

Жительница Ставрополя, несмотря на сахарный диабет, забирается на Эльбрус и Белуху. И водит в походы других диабетиков.

Наталья Иванова из Ставрополя узнала, что у нее сахарный диабет, 28 лет назад. Из-за недостатка инсулина и повышенной концентрации глюкозы в крови ее иммунитет ошибочно убивает собственные здоровые клетки. Наталье нужно каждый день следить за уровнем сахара. Но диабет не мешает ей восходить на горы и ездить на трехколесном велосипеде и мотоцикле по России. А еще — помогать другим людям с особенностями здоровья: и путешествовать, и отстаивать свои права.

В 2015-м Наталья захотела пойти на Эльбрус вместе со своими знакомыми, но ее не взяли — из-за диабета. Сказали, что реакцию организма на поход и нагрузки предсказать нельзя.

Наталья обиделась и решила, что сама организует восхождение. Причем не только для себя, но и еще для семи человек — в том числе с диабетом и проблемами со зрением. Так появилась команда «Восхождение ДиА», с которой она ходит в горы. Долгие инструктажи, пробные походы каждые выходные, ночевки в палатке — и западный склон Эльбруса покорен за три дня.

Наталья Иванова. Фото из личного архива

Правда, при восхождении Наталья совершила ошибку: взошла с 400 метров до 4100 за один день — невероятный стресс даже для здорового организма. До вершины она не дошла. Не хватило 500 метров. Зато на высоту вместе с сопровождающим поднялся Владимир Фатеев. Он, полностью незрячий, первым поддержал идею отправиться на Эльбрус.

Уже через год, в 2017-м, участники «Восхождения ДиА» пошли на гору Белуха, высшую точку Сибири. В тот раз Наталья тоже не добралась до пика: сорвалась с пяти метров и получила сотрясение. Три дня она провела в одиночестве на стоянке, с минимумом еды и проблемами с инсулиновой помпой. Без помпы и сенсорного мониторинга — по сути, искусственной поджелудочной железы, подающей дозы инсулина с заранее настроенной частотой, — в таких путешествиях не обойтись.

— Пришло явное осознание того, насколько важно для человека умение управлять своим диабетом, регулировать инсулин. Было очень много нестандартных ситуаций, в которых надо было справляться с измененными дозами и с колебаниями уровня сахара. А сахарá в походах были разные: от 1,8 и до 28 единиц (норма у здоровых людей колеблется от 3,3 до 5,5 единицы. — А. В.).

Экстремальные скачки уровня сахара в крови и правда невозможно было предугадать. Наталья говорит, что информации о том, как организм диабетика отреагирует на восхождение, просто не существовало. Ни в интернете, ни у московских эндокринологов, с которыми она консультировалась. Потому и решилась на такой эксперимент.

Прямо сейчас Наталья совершает следующий — путешествие от Ставрополя до Владивостока на мотоцикле и тракторе.

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Проехать через 60 российских городов она планировала давно. И даже заглохший на МКАДе аккумулятор не стал большой неприятностью. Наталья каждый день ночует в новых местах и встречается с представителями Диабетического сообщества России. Ради этих встреч поездка и была задумана.

Наталья участвует в жизни сообщества с 2019 года. Переломной стала встреча с детьми с сахарным диабетом из Татарстана. Тогда Иванову попросили просто рассказать о своих путешествиях.

— Эти дети, которые болеют диабетом, начали мне говорить: «Я это начну, я то начну…» И пришло понимание того, что мой пример реально может быть полезен.

С тех пор Наталья общается с детьми и взрослыми по всей России, руководит Южной межрегиональной диабетической ассоциацией, придумывает новые проекты для людей с диабетом, решает, как лучше доносить до органов власти проблемы сообщества и как распространять информацию о болезни. Наталья считает, что знания россиян о диабете очень скудные, поэтому рассказывает о себе и своей жизни всем, с кем знакомится.

— Люди ничего не знают о профилактике, о первых симптомах. Потеря веса при выраженном аппетите, усталость, частое мочеиспускание — все это ведь поводы провериться. Плюс есть много искаженных представлений, взять элементарные вещи — думают, если употреблять много сахара, заболеешь. От сладкого диабета не бывает, почти всегда дело в генетических особенностях. Зато от сладкого появляется лишний вес. А с каждой степенью ожирения риск появления диабета повышается.

«Восхождение ДиА» в походе. Фото из архива

Наталья считает, что жизнь диабетика в РФ зависит только от него самого, только от его инициативности. Активность эта должна проявляться даже на приеме у эндокринолога.

Только так можно выяснить, чем и как можно заниматься. Свои правила для путешествий Наталья выводила с помощью врачей, проб и ошибок.

— Основное — это хорошо знать свой диабет, свои состояния. Контролировать все, чутко относиться к себе, к телу и сахарам. Надо понимать маршрут, сколько инсулина надо, если что — отправлять посылки с инсулином в те места, где будете проезжать. Нужно продумать, как инсулин будет храниться, закупить термопеналов. А еще брать запасные вещи. Тот же глюкометр должен быть не один, и желательно хранить запасной не в основной сумке на случай, если потеряется первый.

Прямо сейчас, в пути, Наталья думает о будущих проектах. Следующим летом она хочет организовать лагерь для подростков и молодежи с диабетом — провести спартакиаду и сделать ее ежегодной. А еще — собрать группу из десяти взрослых для восхождения. Опять на Эльбрус.

Арина Васильчук

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