С момента запуска рынка земли в Украине продали 570 га участков

Отмечается, что за это время 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3101 согласованы, 123 – в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

Больше всего земельных участков, в отношении которых заключались сделки, находится в Харьковской (107,1 га), Полтавской (93,8 га) и Днепропетровской (61,1 га) областях. Меньше всего – в Киеве (0,7 га), Луганской (1,3 га) и Запорожской (2,5 га) областях.

Вместе с тем больше всего сделок было зарегистрировано в Киевской (62), Полтавской (53) и Винницкой (52) областях. Меньше всего – в Николаевской (три), Кировоградской (четыре) и Запорожской (семь) областях.

Инфографика: minagro.gov.ua

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

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