 

В Ираке загорелся COVID-госпиталь, погибло полсотни человек

13.07.2021, 7:40, Новости дня
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Пожар вспыхнул в больнице Аль-Хусейн в городе Насирия поздно вечером в понедельник, 12 июля, и был взят под контроль группами гражданской обороны.

Источники в местном управлении здравоохранения говорят, что главной причиной пожара стал взрыв кислородных баллонов.

Представитель местного управления здравоохранения Хайдар аз-Замили добавил, что продолжатся поиски других возможных жертв пожара. Кроме того, источники сообщили агентству Reuters, что число погибших может возрасти, поскольку многие пациенты все еще числятся пропавшими без вести. По их словам, среди погибших были двое медицинских работников.

Очевидец пожара также рассказал Reuters, что разгневанные родственники больных собрались перед больницей, вступили в столкновение с полицией, подожгли две полицейские машины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Ираке подтвердили 1,4 млн случаев болезни, 17,6 тыс. человек умерло. Население страны составляет 39,3 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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