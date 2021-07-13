В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах

В программе онлайн-показа картины из Швейцарии, Швеции, Германии, Франции и США про велосипеды и их разновидности, про системы транспортировки и особенности использования общественного транспорта.

Подборку фильмов осуществила киноагенция Wiz-Art при поддержке IT-компании Intellias. Посмотреть короткометражки в режиме онлайн и бесплатно могут все желающие, для этого необходимо лишь заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Этот показ является частью большего проекта Экомобильное лето в Intellias, целью которого является продвижение велокультуры в украинских городах.

“В рамках проекта уже былы организованы онлайн-велошколы и корпоративные велопутешествия, а более 100 специалистов компании уже присоединились к флешмобу #IntelliBike. Кроме того, пять послов компании в пяти украинских городах приняли вызов пользоваться велосипедом как основным видом транспорта в течение всего лета. Своим достижениями они регулярно делятся в социальных сетях”, – говорится в пресс-релизе мероприятия.

Организаторы онлайн-просмотров уточняют, что у зрителей Urban Mobility Shorts, которые поделятся своими впечатлениями от просмотров в соцсетях, будет возможность выиграть тематические велоподарки. Детали на странице мероприятия в Facebook.

Контекст:

Intellias – одна из крупнейших украинских IT-компаний, которая объединяет более 1800 профессионалов. Разработческие центры компании расположены во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и Кракове. Также Intellias представлен в Германии, Израиле, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения и предоставлением профессиональных сервисов, специализируясь на автомобильной отрасли, навигационных системах, финансовых и телекоммуникационных технологиях. Технологическими продуктами, которые разрабатывают инженеры Intellias, пользуются более 2 млрд человек.

Многие годы Intellias является одним из лучших IT-работодателей по версии DOU – крупнейшего IT-сообщества в Украине. В 2020-м компания получила такое же звание от “Forbes Украина” и EY. Кроме того, Intellias дважды получил звание “Велоработодателя года”.

Киноагенция Wiz-Art ежегодно, начиная с 2008 года, проводит во Львове одноименный фестиваль для развития и продвижения украинской киноотрасли и продвижению ее за рубежом. Помимо этого цель компании – представить зрителям в Украине качественное кино со всего мира. “Команда Wiz-Art верит, что через культуру можно достичь ощутимого прогресса общества в сторону толерантности, взаимопонимания и взаимоуважения”, – говорится на сайте компании.

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