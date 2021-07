Times – Лондон проверит обладателей «золотых виз», чтобы исключить «угрозы национальной безопасности»

Власти Соединённого Королевства тщательно изучат обстоятельства предоставления всех «золотых виз», выданных с июня 2008-го по апрель 2015 года, пишет The Times. По данным газеты, британские активисты выяснили, что в этот период власти Великобритании практически не проверяли соискателей виз на благонадёжность и не просили их подтвердить законность получения средств, что может обернуться рисками «в плане национальной безопасности».



Reuters

Британское правительство проверит обстоятельства выдачи так называемых золотых виз — разрешений на временное проживание на территории Соединённого Королевства в обмен на инвестиции в экономику страны в размере от ₤2 миллионов — в связи с «возможными рисками в плане национальной безопасности», пишет The Times.



По информации издания, британские власти проведут проверку всех 6312 видов на жительство 1-го класса (таково официальное название разрешения на временное проживание для крупных инвесторов), выданных с июня 2008 года по апрель 2015-го, — то есть почти половину из всех таких документов, полученных с момента развёртывания программы «золотых виз». Как отмечается в материале The Times, у чиновников имеются «определённые подозрения по поводу материального положения отдельных резидентов, принятых в стране в этот период», поскольку «тщательных проверок источников доходов заявителей в этот период ещё не проводилось».



Как напоминает обозреватель The Times, программа «золотых виз» была инциирована в 2008 году правительством лейбористов в рамках мер по урегулированию последствий финансового кризиса — и обернулась настоящим «бумом» продаж недвижимости, которую начали скупать богатые россияне. В 2018 году премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести проверку обстоятельств выдачи «золотых виз»; теперь же — в соответствии с британским законодательством о свободе информации — Министерство внутренних дел страны подтвердило, что оно вот уже некоторое время оценивает обладателей видов на жительство на предмет ряда возможных угроз в плане национальной безопасности, включая «нелегальную финансовую деятельность, коррупцию, а также более широких рисков, связанных с тяжкими преступлениями и организованной преступностью», разъясняет автор.



Источники в правительстве сообщили The Times, что конкретные случаи «могут быть достаточно сложными», а значит, решение внимательно изучить каждый документ в отдельности является правильным. По данным газеты, специалисты Министерства внутренних дел особенно тщательно рассматривают документы, выданные в самые первые годы работы программы, когда её условия были настолько нестрогими, что от заявителей даже не требовали открывать в Великобритании банковский счёт.



Как отмечается в материале издания, в те годы правительство рассчитывало, что проверку

поступающих средств и предупреждение махинаций с отмыванием денег будут осуществлять британские банки, однако этот защитный механизм сработал плохо, поскольку банки, в свою очередь, сочли сами «золотые визы» доказательством того, что власти считают владельцев соответствующих счетов законопослушными гражданами. В результате — как удалось установить активистам из движения Spotlight on Corruption, доклад которых под названием «Красная ковровая дорожка для грязных денег» будет обнародован сегодня, — правовой и финансовый аудит заявителей либо вообще, либо практически не проводился, пишет The Times. В организации Transparency International этот временной отрезок программы назвали периодом «слепой веры» — а с 2015 года все соискатели «золотых виз» обязаны открыть банковский счёт на территории Великобритании, а также пройти проверку на предмет судимостей в прошлом.



В Spotlight on Corruption обращают внимание на то, что на период «слепой веры» приходится 85% «золотых виз», выданных гражданам России, и 68% — гражданам Китая.



Среди обладателей «золотых виз» фигурирует в том числе Иззат Ханым Джавадова — двоюродная сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева, выступавшая на Ибице как диджей под псевдонимом Mikaela Jav, пишет The Times. По информации издания, британские власти ранее наложили арест на десять счетов, принадлежавших Джавадовой и её мужу Сулейману Джавадову. Однако на прошлой неделе он был снят, после того как Джавадов по соглашению с Национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью уступил в его пользу в качестве «имущественного наказания» ₤4 млн; вместе с тем причастность к каким-либо преступлениям в рамках соглашения с ведомством супруги не признали.