Der Standard – улыбайся, а то уволят — корпоративная этика бьёт по психическому здоровью работников

Ложные чувства и искусственная улыбка стали неотъемлемой частью корпоративной этики во многих компаниях, пишет Der Standard. При этом руководство активно следит за своими сотрудниками, чтобы те соблюдали заведённые правила, абсолютно игнорируя тот факт, что это бьёт по психическому здоровью людей. Исследования доказали, что такое принуждение приводит к болезням, выгоранию и злоупотреблению алкоголем, рассказывает автор статьи Адриан Лобе.



Reuters

Компании по всему миру всё чаще используют различные цифровые средства, чтобы следить за своими работниками, которые должны вести себя друг с другом и с клиентами дружелюбно, пишет Der Standard. К примеру, один японский концерн установил в своём офисе в Пекине программу по распознаванию лиц, которая пускает внутрь только тех, кто улыбается. По утверждению руководства, это технология призвана создать «позитивную атмосферу» и поднять уровень счастья сотрудников. Можно подумать, что это «плохая шутка» или «антиутопический рассказ», но компании относятся к этим практикам абсолютно серьёзно, объясняет автор статьи Адриан Лобе.

В Китае слежка за подчинёнными приобретает пугающие масштабы, продолжает австрийское издание. На государственных предприятиях сотрудников обязывают носить специальные шлемы, которые замеряют мозговую активность и выявляют признаки депрессии или приступов гнева. Японское строительное предприятие Keihin Electric Express Railway ещё в 2009 году установило у себя на входе камеру-сканнер, в которую работникам нужно было улыбаться по утрам. Программа анализировала биометрические данные, выдавала оценку от 0 до 100 и рекомендации в духе: «Ты выглядишь слишком серьёзным», «Улыбнись». После этого устройство распечатывало изображение с «идеальной улыбкой», которое сотрудники могли носить с собой в качестве напоминания.

Проводники в поездках и стюардессы уже давно выполняют «эмоциональную работу», пишет Лобе. В своей книге «Купленное сердце» американский социолог Арли Рассел рассказывает о том, как компании коммерциализируют человеческую психику и подчиняют её строгим правилам поведения, всё сильнее вмешиваясь в личную сферу. Бортпроводникам велят представлять, что пассажиры пришли к ним в гости домой. Сотрудники должны им улыбаться, создавать атмосферу уюта, чтобы клиенты не замечали, что сидят «в воздушном такси с прикреплённым к нему рестораном быстрого питания и магазином беспошлинной торговли». При этом стюардессы продают им не только сигареты и духи, но и свой смех, как актёры, вот только на «сцене» они проводят не два, а восемь часов.

Многие исследования доказывают, что такая «эмоциональная работа» негативно отражается на психическом здоровье людей. Ложные чувства и искусственная улыбка вызывают болезни и приводят к выгоранию. Учёные также установили, что люди, которым приходится работать в таких условиях, тяготеют к злоупотреблению алкоголем. И всё же компании, работающие в сфере услуг, требуют, чтобы их подчинённые тренировали мимические мышцы, отвечающие за улыбку. Когда в 90-е годы Макдоналдс открыл свой первый филиал в России, менеджерам пришлось объяснять сотрудникам, как правильно улыбаться. Но в какие-то регионы мира «культуру счастья» невозможно экспортировать, отмечает автор. Так, в 2006 году торговая сеть Walmart была вынуждена отказаться от улыбок в немецких филиалах, потому что клиенты интерпретировали их как приглашение к флирту.

Да и в любом случае показная жизнерадостность остаётся только на поверхности, отмечает Лобе. За кулисами всё по-другому. В 2019 году работницу сети быстрого питания Chipotle в Нью-Йорке уволили за то, что она мало улыбалась. По крайней мере, сейчас обязанность носить маски немного облегчает работу обслуживающему персоналу. Ведь клиент не видит, улыбается ему сотрудник или нет, так что нужды «скрывать досаду под улыбкой» нет, заключает автор.