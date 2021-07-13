 

Меркель обвинили в оскорблении Байдена из-за «Северного потока – 2»

13.07.2021, 7:30, Новости дня
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Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2», было оскорбительным для американской стороны, сообщил обозреватель Bloomberg Андреас Клют.

Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию». Вместе с тем, по мнению Клюта, «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы – гнетущее беспокойство», передает ТАСС.

В материале отмечается, что Меркель «дважды проявила пренебрежение к Байдену». «Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», – полагает Клют.

«Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из РФ в Германию», – говорится в статье.

Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока – 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет.

Напомним, в конце июня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток – 2» стал «оружием принуждения» в руках России.



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