Лысые по нормативу

Петербуржцы устали смотреть на мертвые газоны и решили взять озеленение в свои руки.

Фото: Лада Жинова / для «Новой»

В эти дни весь Петербург страдает от жары, но в центре города, где мало зелени, она особенно невыносима. Вечером на углу Писарева и Декабристов, хотя там рядом кондитерская фабрика, пахнет исключительно нагретым асфальтом. Кажется, что на красном фасаде церкви Яани Кирик горят кирпичи. В семь вечера на солнечной стороне невозможно находиться.

На перекрестке появляются две девушки, на них невольно обращаешь внимание — в районе, где сплошные театры, нечасто можно встретить барышень с садовым инвентарем.

— Это вы идете газон спасать?

КСТАТИ

Исследование консалтинговой компании Mercer в 2019 г. поставило Петербург на 174-е место по уровню комфорта. По данным Минстроя РФ, наш город занимает четвертое место по этому показателю среди городов России, лучше нас живут только в Кудрово, Реутове и Москве.

Девушек с лейками зовут Женя и Аня. Они рассказывают, как в местной группе в Telegram Кolomna_neighborhood («Коломна_добрососедство») народ долго причитал над убитыми газонами, а после совместно решили, что надо что-то с этим делать, потому что газоны превратились в пыль. И да, все газоны города не спасешь, давайте начнем с того, что рядом.

К нам подходит Илья Киселев, представляется муниципальным депутатом. Он принес семена и лопаты, любезно выделенные садово-парковым хозяйством Адмиралтейского района. Илья не слишком оптимистичен.

— В 2019 году высадили деревья на набережной Пряжки, — говорит он. — Очень многие не прижились — там по-прежнему довольно лысо.

— А вы обращались по поводу газонов в какие-нибудь инстанции? — спрашиваю я.

— Ну если бы мы написали в этом году, что газон в плачевном состоянии, до него руки дошли бы не раньше следующего, и то в лучшем случае, — говорит Илья. — Мы по многим вопросам писали, и коллективные письма составляли, никакого толка.

Пишешь обращение, ждешь месяц, а в ответ приходят отписки: сокращено финансирование, ждите 24-го года или что-то вроде этого. Вот мы и решили сами.

Фото: Лада Жинова / для «Новой»

Конечно, какие-то проекты мы согласовываем, общаемся с городской властью.

Наша маленькая процессия подходит к газону. Смотреть на него страшно, это абсолютно безжизненная земля, в Сахаре веселее. Серую в мелких трещинках почву украшают редкие ободранные ромашки, которые как сорняки растут на пустырях и у обочин дорог. Лепестков на них нет, даже не погадаешь, дойдут у чиновников руки до газонов или нет.

Мы беремся за лопаты, нас уже человек восемь — все время подходят люди. Но прежде чем копать, газон надо очистить от мусора — окурков, фантиков и прочих артефактов человеческого существования.

— А воду откуда будем брать? — спрашиваю я, с силой вбивая лопату в землю у края поребрика. Грунт как камень. — Может, к какому дому подключиться?

— Это незаконно, — укоризненно отвечает Илья.

И пока он отправляется по ближайшим магазинам с просьбой дать нам воды, приезжает Александр Горынин — он ведет страницу «Пряжка Коломна СПб» в фейсбуке — с культиватором.

Машина долго не хочет заводиться, хрипит, плюется черным дымом, и наконец неохотно начинает двигаться. «Да здравствует технический прогресс!» — радуются присутствующие. Однако, пропахав метров тридцать, машина затихает.

— Недолго музыка играла, — разводит руками Александр. — Придется лопатами, вперед к трудовым подвигам!

Вечереет и становится не так душно. Уткнувшись в газон, выдираем дохлые сорняки.

Фото: Лада Жинова / для «Новой»

— Нашли воду! — Илья и Аня радостно тянут шланг. — В соседней столовой дали! А в прошлый раз охранник кондитерской фабрики подключил нас к воде и выдал свой шланг с насадкой. Оказывается, он заядлый садовод и за высокой стеной у него даже растет огородик.

Теперь можно поливать и рассыпать семена.

— Музыки не хватает, надо было колонку взять, — вздыхает Женя, собирая в пакет сорняки и мусор.

— И что бы поставили? — интересуется Горынин, стряхивая пепел с сигареты.

— Битлов или «Аквариум». У них песни добрые, — серьезно отвечает Женя.

Ребята раскидывают семена из пакета, обильно поливают и удовлетворенно смотрят на черную от влаги землю. На газон тут же слетаются голуби и, насмешливо курлыкая, выклевывают семена. На них машут граблями, но они пристраиваются на газон с другого края.

— Пугало бы надо, — предлагает кто-то.

Отшучиваюсь, что мне из Купчино пугало будет далековато везти.

— Это ты из Купчино к нам газон приехала копать? А как у вас с благоустройством?

— Тоже все печально.

«Все печально» — к сожалению, константа петербургского благоустройства. Не только на Писарева сегодня проблема с газонами — она по всему городу. Хотя, если судить по сайту профильного комитета, беды с умирающими газонами в городе нет. На странице подведомственного комитету по благоустройству управления садово-паркового хозяйства о царящей засухе и спасении травы тоже ни слова.

Газонов в городе — 5499,5 га. Поделены они на три вида — партерные, обыкновенные и луговые. Больше всего, естественно, обыкновенных (4360 га).

Матчасть в документах ведомства прописана отлично. Есть и определения, и мероприятия, и нормативы, и деление зеленых насаждений на категории. Например: «Основными агротехническими мероприятиями по содержанию газонов являются: полив, косьба, удаление листа, песка и мусора, землевание, аэрация, внесение удобрений и регуляторов роста». А по факту — мусор не убирается, газоны не поливаются. Если регулятор роста выливать на лысину, ей это вряд ли поможет.

Читаем дальше: «Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%)».

Какая влажность в 75% в растрескавшейся пыльной земле?

Дальше начинаются сплошные противоречия.

По нормативам в засуху каждые три дня на квадратный метр песчаной почвы надо выливать 20–30 литров воды, на глинистые — раз в 7 дней 30–40 литров. А в технологическом регламенте комитета по благоустройству прописано, что с мая по сентябрь должно быть 15 поливов. Однако поливы осуществляются только в случае полного финансирования.

СКОЛЬКО СТОИТ ГОСПОЛИВ

Попробуем посчитать. В городе 5499,5 га газонов. За норму полива возьмем скупые 20 л/м². Получаем 1 099 900 кубометров воды. По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 1 куб технической воды стоит 6,71 руб. Итого: 7 380 329 рублей. При норме в 15 поливов получаем 110 704 935 рублей.

На вопросы жителей комитет в группе «ВКонтакте» отвечает оптимистично: все поливаем по нормативу, деревья днем, вазоны цветники — утром и вечером, ежедневно без выходных выезжают на линию столько-то поливомоечных машин. Если вы этого не видите, не значит, что мы не работаем.

Ок, граждане не видят полива, но почему-то видят засохшую траву. Оно, конечно, понятно, что комитет по благоустройству — не министерство обороны, денег ему выделяют по остаточному принципу, вода дорогая, на всех не хватает. Но при этом граждане с ужасом видят, как хватает денег на покос травы — даже там, где ее практически нет. Опять же все «по нормативам», косить надо — выросло, не выросло — каждые 10–15 дней.

Фото: Лада Жинова / для «Новой»

Как мы помним, в Петербурге 4360 га обыкновенного газона. Его должны скашивать через каждые 10–15 дней. Уход за обыкновенным газоном, по мнению ландшафтного дизайнера Виктора Тропченко, намного дороже ухода за луговым, который допускает высокое разнотравье. Он считает, что луговые газоны в городе целесообразнее. И по этому пути идут многие европейские города. Ухаживать за ним проще, не нужно косить несколько раз за сезон, много поливать и т. п. Такой газон хорошо приживается на зеленой полосе даже посреди дорожного полотна и не будет смотреться как лысая лужайка.

А из-за жнецов, стригущих под ноль то, что еще трепыхается, возникает масса проблем: поливать надо чаще, так как травмированная обрезкой трава быстрее сохнет; пыли летит больше — ее нечем удерживать, гул от триммеров стоит ужасающий, лысые улицы хуже охлаждаются.

В июне комитет по благоустройству провел круглый стол с активистами. Зеленые сообщества Петербурга предложили создать рабочую группу для решения проблемы и предложили в нее включить плеяду общественных движений — «Деревья Петербурга», «Травяное сообщество», «Соседи Светлановского» и т. д. После встречи комитет выпустил релиз: «Горожане среди прочего просили сохранять в городских парках луговые и высокотравные газоны, а также минимизировать кошение травы на газонах в черте города. Учитывая разные мнения по данному вопросу, в том числе представителей профессионального и научного сообществ, комитет обязался рассмотреть все поступившие предложения и продолжить серию рабочих совещаний».

Жара не спадает. Засуха усиливается. Предложения все еще рассматриваются.

…Через несколько дней мы с Ильей снова встретились на набережной Пряжки. Он хотел показать мне ирисы, которые они вместе с соседями только что посадили.

— А что там с газоном? — поинтересовалась я.

— Мы сделали все, что могли, — ответил он. — Но то птицы семена склюют, то воды не достать. По-хорошему — надо, чтобы город помогал. Пока власть не захочет пойти на диалог, проблема с газонами решена не будет. Но говорить с теми, кто не слышит, очень трудно.

Лада Жинова,

специально для «Новой»

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