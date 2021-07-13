 

Компания AMD намерена использовать процессоры 4700S в десятках версий настольных ПК

13.07.2021, 6:44, Новости дня
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Представители компании AMD подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что процессоры 4700S будут использованы для сборки настольных персональных компьютеров.

Слухи об этом появились в сети в начале мая текущего года. А не так давно были опубликованы и первые тесты этих систем. Теперь представители AMD сообщили, что партнёры компании создадут на основе этих процессоров более 80 разнообразных моделей настольных ПК.

К работе привлечено несколько партнеров AMD. Потому ассортимент новой продукции настолько широк, поясняют эксперты. Кстати, первые персональные компьютеры с такой сборкой поступили в продажу еще несколько недель назад. Процессор AMD 4700S состоит из восьми ядер и обеспечивает оперативную память в объеме 16 Гб.



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