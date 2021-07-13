 

Аналитики заявили о неожиданно быстром росте рынка ПК

13.07.2021, 6:44, Новости дня
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За прошедший год неожиданный успех аналитики отмечают на рынке настольных персональных компьютеров. В данном сегменте оказался самый большой роста глобальных продаж – на 13,2%. Такие показателей нет ни у смартфонов, ни у ноутбуков с планшетами, говорят эксперты.

Больше всего на растущем рынке продвинулся бренд Lenovo. А компания Apple потеряла часть рынка. Данные предоставлены за второй кварталы текущего года и сравнивались с аналогичным периодом 2020-го.

Всего же количество проданный настольных ПК, рабочих станций и ноутбуков за эти три месяца составило 83 млн 600 тысяч единиц. По словам специалистов, показатели могли бы быть еще выше. Спрос на мировом рынке сейчас огромен. Однако создавшийся дефицит полупроводником сильно ограничивает возможности производства.



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