 

NBC – драка в воздухе и ложная тревога на земле — в США выросло число авиадебошей

13.07.2021, 6:40, Новости дня
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За 2021 год в США уже произошло больше 3200 ситуаций, когда неуправляемые пассажиры мешали работе аэропортов и авиаперевозчиков, передаёт NBC. Сказываются переполненные самолёты и предписания, связанные с пандемией, но сотрудники отмечают в целом рост агрессии со стороны пассажиров.

В эти выходные из-за неуправляемых пассажиров закрывались аэропорты и меняли курс самолёты. На этой неделе бортпроводник на рейсе в Шарлотт примотал скотчем к сиденью пассажирку. Как сообщили в American Airlines, она пыталась открыть дверь самолёта, напала, укусила и нанесла ранения бортпроводнику.

Этих пассажиров, направлявшихся в Майами, посреди полёта заставили почти час держать руки над головой из соображений безопасности. И вчера вечером тысячам людей пришлось эвакуироваться из аэропорта Лодердейла. Власти арестовали этого мужчину. Во время перепалки с сотрудником билетной стойки он утверждал, что у него бомба в багаже.  

На нынешний момент поступило более 3200 сообщений о ситуациях с неуправляемыми пассажирами за этот год. Число расследований Федерального управления гражданской авиации выросло более чем в три раза по сравнению с обычным. Там выпустили новое сообщение о том, что вводят стратегию нулевой терпимости по отношению к нарушениям. А управление по транспортной безопасности возобновляет занятия по самообороне для экипажей самолётов.

ИНСТРУКТОР: Все сильные мужчины должны переместиться в переднюю часть самолёта, чтобы справиться с проблемным пассажиром.

Переполненные самолёты и нежелание следовать предписаниям по ношению масок подливают масла в огонь проблем во время перелётов. Глава компании United Airlines надеется, что этим требованиям скоро придёт конец.

СКОТТ КИРБИ, глава компании United Airlines: Действие нынешнего правительственного указа закончится 13 сентября. И я скрещиваю пальцы, чтобы так и произошло.

САРА НЕЛЬСОН, президент по международным вопросам Ассоциации бортпроводников: Очевидно, что маски — это искра, но причина не в них. Любой бортпроводник скажет, что происходит что-то большее, наблюдается всеобщая агрессия.

American Airlines и Southwest Airlines перестали предлагать алкоголь на борту. А Федеральное управление гражданской авиации вводит большие штрафы от 7,5 тысяч до 52 тысяч долларов. Высокая цена, которая должна предотвратить распространение хаоса в воздухе.

Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.



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