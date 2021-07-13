Макрон – вакцинация не обязательна, но непривитых ждут ограничения

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед согражданами и рассказал о новых идеях по борьбе с пандемией. Так, французское правительство собирается ввести обязательную вакцинацию для работников здравоохранения. Расширяется действие санитарного пропуска, а тесты на коронавирус, которые также дают возможность пользоваться услугами, перестанут компенсировать, пишет Le Figaro.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон извлёк урок из ошибок 2020 года: нельзя замалчивать проблему, иначе люди подумают, будто эпидемия отступила. Поэтому, как пишет Le Figaro, он выступил перед французами, объявив о новых мерах борьбы с пандемией.

Посадить Францию снова на карантин сейчас или осенью было бы немыслимо, отмечает автор статьи, ведь теперь есть мощное оружие против коронавируса (как минимум, тяжёлого течения болезни) — вакцина. И Макрон заявил, что, по его мнению, единственное решение проблемы — вакцинация. Хороший пример в этом смысле подаёт Великобритания, где, благодаря широкому охвату населения вакциной, больницы справляются с новой волной.

Но во Франции ситуация хуже. Ожидается, что к концу лета привитой молодёжи 12-17 лет там будет всего 30%, до 59 лет — 70%, старше 60 лет — 90%. Этого недостаточно, отмечают учёные. Но они уверяют, что если хотя бы половина непривитых сделают укол, то пик новой волны будет гораздо ниже и карантин вводить не придётся. Однако же вот уже несколько недель во Франции наблюдается спад в количестве желающих получить вакцину. «Вас ожидает 9 миллионов доз, и поставки продолжаются», — заявил Макрон.

Отдельная проблема — небольшое количество привитых среди работников сферы здравоохранения. Из тех, кто ухаживает за пожилыми, прививку сделали лишь 40%. Так что Макрон высказался за введение обязательной вакцинации среди тех, кто работает с наиболее уязвимыми слоями населения, до 15 сентября. Какие санкции будут по отношению к тем, кто нарушит предписание, пока неизвестно.

Учёные обращают внимание, что каждая волна затрагивала лишь 5% населения, и меньше 2-3% заболевших были старше 50 лет. Но этого хватало, чтобы заполнить все больницы. Сегодня во Франции без иммунитета 15-20% людей старше 50 лет. Так что первым делом они предлагают прививать тех, кто рискует болеть в тяжёлой форме: наиболее пожилых и страдающих ожирением.

А чтобы заставить людей прививаться, можно сделать максимально тяжёлой жизнь тех, кто откажется, пишет автор статьи. Так, и Эммануэль Макрон признал, что ограничения должны касаться не всех, а только тех, кто не привился. Поэтому власти собираются с 1 августа расширить действие санитарного пропуска на кафе, торговые центры, больницы, поезда, машины на дальние расстояния. И не важно, будет ли человек пользоваться услугами как клиент, пользователь, или же будет оказывать услугу. Поэтому Макрон и признал, что хотя вакцинация не носит обязательный характер, власти хотят таким образом подтолкнуть людей к прививке.

Пока постоянные тесты помогают сохранять доступ к услугам, но их проведение перестанут компенсировать, так что и это решение должно убедить людей сделать прививку по экономическим соображениям, пишет Le Figaro.