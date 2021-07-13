Би-би-си объяснила протесты на Кубе доступом к соцсетям

В последние годы жители Кубы получили больше возможностей пользоваться западными соцсетями, это способствовало нынешним протестам в стране, сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Утверждается, что «доступ в интернет привел к появлению множества независимых СМИ, освещающих темы, которые обычно не затрагивают в официальных СМИ», передает ТАСС.

Би-би-си полагает, что «спусковым крючком возникновения нынешней обстановки, похоже, является сочетание серьезной ситуации с коронавирусом и экономических мер правительства, которые усугубили жизнь на Кубе». В связи с ситуацией с коронавирусом «соцсети были заполнены сообщениями с просьбами о международной помощи и гуманитарной интервенции», говорится в сообщении. Би-би-си считает, что коронавирус фактически парализовал туризм, который является важной отраслью экономики острова.

Как заявляет Би-би-си, Куба страдает от роста инфляции, в стране стали чаще отключать электричество, не хватает продуктов и лекарств. При этом жители «все чаще используют социальные сети, чтобы выразить недовольство своим правительством», и даже «заставляли власти реагировать в официальных СМИ» на обсуждения, ведущиеся в соцсетях.

В воскресенье на Кубе неожиданно начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главная претензия протестующих – это недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. При этом Куба одновременно находится на исторической развилке и в очень тяжелой экономической ситуации.