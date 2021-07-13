 

Дебоширы напали на заступившегося за девушку пассажира автобуса в Мытищах

13.07.2021, 6:36, Новости дня
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В автобусе №314 в подмосковных Мытищах группа дебоширов напала на пассажира, который заступился за девушку, сообщают СМИ.

По информации РЕН ТВ, несколько мужчин приставали к женщине. Один из пассажиров потребовал от них прекратить такое поведение, после чего они вшестером набросились на него. Драку разняли другие пассажиры, зачинщиков вытолкали из автобуса.

Другая девушка снимала происходящее на камеру, за это хулиганы угрожали ей, заявляли, что «разденут ее и разорвут». По предварительной информации, в результате драки никто не был задержан.



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