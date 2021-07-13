 

Украинская русофобия посеяна в умах тех, кто не знает историю своей страны – Липовой

13.07.2021, 6:34, Разное
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В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля появилась статья “Об историческом единстве русских и украинцев”, написанная президентом России Владимиром Путиным. Таким образом глава государства продолжил обсуждать тему, которая была затронута на “Прямой линии” две недели назад. Тогда политик заявил, что русские и украинцы – один народ.

“Несмотря на западную непрекращающуюся русофобию, мы говорили и будем говорить о том, что русский и украинский народы являются одним целым. У нас одна история, мы до недавнего времени были одним государством, и как бы это сейчас не отрицали украинские власти и лидеры мнений, были счастливы. То, что происходит сейчас, – это вражда, посеянная и взращенная искусственно, причем в умах и руками тех, кто плохо знал и учил историю своей страны”, – отметил Сергей Липовой.

Эксперт напомнил: Путин неоднократно подчеркивал, что жителей России и Украины связывают братские отношения. “Президент России говорит о том, что украинцы и русские не враги, а братья, открыто. В очередной раз он дает понять всему миру, что у России нет агрессии по отношению к Украине. Несмотря на все провокации с ее стороны, он дает понять, что готов к дружбе, а не к войне”, – заявил Липовой.

Сергей Анатольевич надеется, что в скором времени русские и украинцы восстановят теплые отношения. “Хотелось бы, чтобы статью Владимира Владимировича прочли и поняли правильно. Россия ищет мира. Мы никого не собираемся держать около себя насильно, но хотя бы, во имя общей истории, предлагаем не ссориться. Любую беду мы можем преодолеть вместе, и есть надежда, что Украина все-таки об этом задумается”, – сказал он.



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