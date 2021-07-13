 

РПЦ отказалась отменять Царский крестный ход

13.07.2021, 6:04, Разное
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…запрещенный властями из-за COVID-19.

Администрация Свердловской области ведет переговоры с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, который заявил, что пойдет с другими верующими на традиционный крестный ход в память об императоре Николае II несмотря на запрет властей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Бидонько.

«Проходить крестный ход самостоятельно — неправильно. Мы надеемся, что никто так не поступит», — сказал Бидонько, добавив, что владыка еще может изменить решение.

Ранее в РПЦ заявили, что запрет на проведение крестного хода означает лишь отказ помогать в его организации. «То, что губернатор не согласовал и не взял ответственность за совершение крестного хода, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия», — отметил неназванный собеседник «Коммерсанта».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений не исключил возможности «стихийного» крестного хода и подчеркнул, что сам «однозначно» пойдет на мероприятие.

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Губернатор Евгений Куйвашев объявил о запрете на проведение крестного хода из-за роста заболеваемости коронавирусом и появления нового штамма в регионе. Он также напомнил, что год назад «казалось, что пандемия идет на спад, но это был только конец первой волны», приложив в инстаграме фотографию с прошлогоднего шествия, где участники не соблюдали масочный режим и дистанцию.

«Есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после "Царских дней". Они перенесли болезнь довольно тяжело», — написал Куйвашев.

Источник: Новая газета



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