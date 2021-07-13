ИИ помогает Sony справиться с дефицитом полупроводников
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Ускорить производство, усовершенствовать поставки и справиться с дефицитом комплектующих в японской компании Sony пытаются при помощи искусственного интеллекта. Как пояснили представители Sony, ИИ позволяет лучше анализировать текущую ситуацию и управлять производством эффективнее.
В результате Sony намерена ускорить производство своей продукции, как можно реже останавливаясь из-за нехватки комплектующих и материалов.
Напомним, что в последнее время бизнес компании Sony потерпел ряд неудач. Однако спасение менеджеры видят в развитии игрового сегмента, а также в старте собственного производства датчиков для камер мобильных гаджетов. Также инженеры в данный момент работают над максимальной автоматизацией всех производственных процессов.
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