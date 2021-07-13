 

Психологи доказали, что сторонники теорий заговоров переоценивают свое критическое мышление

13.07.2021, 5:48, Разное
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Психологи из Парижского университета доказали, что сторонники теорий заговоров переоценивают свой уровень критического мышления. В свою очередь они считают его достаточно высоким, в отличии от других людей.
В исследовании принимали участие 338 студентов бакалавриата, которых попросили пройти тест Энниса-Виера. Он помогает определить уровень критического мышления респондента. После этого у всех анализировали их предрасположенность к убеждениям и просили дать собственную оценку этим качествам. Оказалось, что самый низкий показатель критического мышления наблюдался как раз у тех, кто верил в теории заговора. Они же лучше всего оценивали именно себя. Люди, которые не верят во всемирные обманы, не считали своё мышление достаточно критичным, но по результатом тестирования оно оказывалось на высоком уровне.

Понимание этого факта позволит психологам лучше разобрать процесс, при котором человек поддаётся внушению со стороны и начинает верить в заговоры. Это особенно остро наблюдается во времена масштабных катастроф или бедствий, включая пандемии. На фоне растущего стресса появляется всё больше сторонников теорий заговора, а это препятствует распространению важной информации для минимизации рисков.

Источник: naked-science.ru



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