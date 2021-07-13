 

В ОП рассказали о мобильном приложении для общественного наблюдения за выборами в Думу

13.07.2021, 5:42, Новости дня
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Общественная палата (ОП) РФ разрабатывает мобильное приложение для общественного наблюдения на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму, об этом сообщила секретарь органа Лидия Михеева.

«Мы разрабатываем мобильное приложение для общественного наблюдения и рассчитываем, что оно будет готово к выборам этого года. Это позволит увидеть всю картину в целом, знать, какие сигналы поступают из всех регионов. Приложение будет скоординировано с работой избирательных комиссий», – приводит ее слова РАПСИ.

Она также сообщила, что в ОП и по всей стране на сентябрьских выборах в Госдуму будут работать ситуационные центры. 

«У нас будет работать горячая линия, и наши волонтеры смогут обрабатывать всю поступающую информацию, а дальше можно будет оперативно реагировать на это, в том числе направлять коллег из числа представителей общественных палат на участки для проверки информации», – отметила секретарь ОП.

Михеева также рассказала, насколько сложно обеспечить общественное наблюдение на всем протяжении многодневного голосования.

«В прошлом году ОП РФ смогла привлечь к общественному наблюдению на многодневное голосование более 520 тысяч человек. У меня нет сведений, что у кого-то из партий или организаций были сложности. ЦИК заверила нас в том, что этих наблюдателей хватало, их было достаточно в течение дня голосования. И в этот раз нам удастся справиться с этой задачей. Для этого мы уже заключили соглашения с 30 организациями, другие присоединяются. На следующей неделе мы планируем договориться о партнерстве с политическими партиями», – заключила она.

Также она добавила, что ОП 21 июля планирует заключить соглашение с политическими партиями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму.

«На следующей неделе планируем договориться о партнерстве с политическими партиями. Предполагается подписание соглашения о партнерстве 21 июля», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, в прошлом году во время подобной встречи звучал вопрос о вознаграждении наблюдателей «с их стороны». «Они (представители партий) говорили, что для них это затратное мероприятие. Ни один общественный наблюдатель, которого назначала ОП, вопрос о деньгах не ставил», – сказала Михеева.

Она добавила, что в эту кампанию, как и в предыдущие, «все будет скоординировано с работой избирательных комиссий». «По всей стране и в ОП будут работать ситуационные центры. У нас будет работать горячая линия, наши волонтеры, которые будут находиться в этом ситуационном центре, смогут обрабатывать всю поступающую информацию, все сообщения из мобильного приложения, реагировать на это и отправлять коллег из числа общественных наблюдателей на участок, где зафиксировано событие», – сказала Михеева.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.



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