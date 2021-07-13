 

Эстонского посла в Казахстане не пустили на борт самолета в Варшаве

13.07.2021, 5:42, Новости дня
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В варшавском аэропорту эстонского посла в Казахстане Хейти Мяэмеэса не пустили в самолет из-за отказа надеть маску и агрессивного поведения, пишут СМИ.

Посол не смог попасть на самолет, который направлялся в Нур-Султан. Мяэмеэса «вывели из зоны ограниченного доступа», он «с сотрудниками охраны ждал прибытия полицейских». При этом «во время проверки посол уже был в маске и вел себя спокойно». Посол предъявил дипломатический паспорт и покинул аэропорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Postimees.

В МИД Эстонии заявили, что Мяэмеэс пропустил самолет из-за недоразумения по поводу ношения маски. Ему придется купить новый билет и отчитаться перед внешнеполитическим ведомством, но других санкций не будет. В МИДе заверили, что посол сожалеет об этом происшествии, а «правила должны соблюдать все».

Мяэмеэс является послом Эстонии в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане с 2017 года. До этого он работал советником эстонского посольства в Варшаве.



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