 

Лавров: визит Керри в Москву – позитивный сигнал

13.07.2021, 5:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник, 12 июля, министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со спецпредставителем США по вопросам климата Джоном Керри. Переговоры состоялись в Москве. Политики обсудили климатические изменения на планете. Как отметил российский дипломат, это беспокоит как США, так и РФ.

Во время встречи Лавров заявил, что визит Керри в Москву весьма своевременный. Также эта встреча, по мнению главы МИД РФ, является позитивным сигналом для развития российско-американских отношений. Такие переговоры снимают напряженность и налаживают профессиональную работу в тех областях, где Россия и США могут найти “общие знаменатели”, подчеркнул российский дипломат.

Кроме того, Лавров отметил, что такой подход полностью соответствует духу саммита, который провели Владимир Путин и Джо Байден в Женеве. По словам министра иностранных дел, Керри планирует пообщаться с правительством России, а также с представителями президента РФ по вопросам изменения климата и устойчивого развития.

Напомним, Джон Керри является спецпредставителем президента США по вопросам климата с января 2021 года. Ранее он был госсекретарем Соединенных Штатов. Тогда хозяином Белого дома был Барак Обама.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / Диетолог Халед Юсеф назвал преимущества употребления чая с шафраном

03.12 / Мнение: Люди с птичьими фамилиями

13.07 / Россиян будут штрафовать за отсутствие карты Сбербанка

20.08 / Ученые обнаружили следы внушительного количества осадков на Марсе

21.12 / Коробка

11.05 / Мнение: Письмо: “По идее волшебный момент”

14.08 / Глава МВД Белоруссии считает протесты порождением ненависти к силовикам

03.02 / Сенатор Пушков уличил Зеленского в неспособности выдерживать политическую конкуренцию

16.02 / Ученые: Кофе меняет структуру мозга человека

22.03 / РФПИ договорился о производстве вакцины “Спутник V” в Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика