Мнение: Об остром ковиде у Путина



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Третья волна CoVID-19 разгулялась в России не на шутку, найдя на русских просторах благодатную почву для размножения. Заболеваемость ставит рекорд за рекордом, смертность, к сожалению, тоже. И никто не застрахован – ни богатый предприниматель, ни высокопоставленный чиновник. Перед SARS-CoV-2 равны все.

Иногда кажется, что #коронавирус – это сегодня какой-то бич Божий, рок, Фатум. Кому суждено, заболеет, несмотря на бункер и три кольца охраны. Так стоит ли удивляться, что…

…большинство россиян относятся к нынешней пандемии фаталистически. Даже не пытаются следовать простейшим советам, как снизить #риск заболеть. Мол, коли на роду суждено…

Хотя это мистика, конечно. Нет родового проклятье, жребия судьбы или роковой предопределённости. Есть большой и острый коронавирусный кризис. И это кризис доверия путинской власти. Кризис легитимности самого Владимира Путина.

Долгое время и сам Владимир #Путин, и его присные считали, что наглая ложь, пропаганда и фальсификация результатов выборов при зачистке оппозиции дают им легитимность и возможность управлять страной. Но нынешняя пандемия CoVID-19 поставила нынешнего хозяина Кремля и его друзей перед очень неприятной реальностью:

1. Властям никто не верит даже тогда, когда они говорят правду.

2. Никакие рейтинги доверия, на самом деле, не означают поддержки власти, президента, правительства и т.п. Глухое сопротивление массовой вакцинации – тому лучшая иллюстрация.

3. Ставка на лояльность абсолютно провальна в ситуации, когда требуется компетентность. Однако за 20+ лет путинской вертикали компетентность из неё выжжена калёным железом.

4. На самом деле, никаких пряников для населения у властей не осталось, даже в выборный год, а любое насилие и принуждение вызывает серьёзное раздражение общества. Пока пассивное, но…

5. Лояльность тоже относительна: у некоторых представителей провластной элитки закрались подозрения, что их сместят на выборах, а это вызывает приступы липкого страха за свои нажитые непосильным трудом капиталы, да и за свою жизнь тоже, более того, вызывает потребность действовать, руководствуясь не верностью, а инстинктом самосохранения. И это усугубляет кризис.

Можно сказать, CoVID-19 поразил Владимира Путина в самое сердце, враз умалив его легитимность. И хотя это не означает немедленного свержения, #прогноз печален. И российскую империю, и поздний #СССР погубили крах сакральности правителя. История повторится и в третий раз?

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