 

Компания SK hynix внедрила EUV-литографию для производства микросхем оперативной памяти

13.07.2021, 4:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, в компании SK hynix наладили массовое производства микросхем, отвечающих за оперативную память в электронных устройствах, используя EUV-литографию.

При этом продукт считается выпущенным по техпроцессу 10 нм, что, в целом, соответствует современным требованиям к микросхемам такого рода.

Эксперты напоминают, что до сих пор производители почему-то избегали использовать именно эту технологию, хотя у нее есть ряд важных преимуществ. Например, из стандартной кремниевой пластины получается на 25% больше микросхем. При нынешнем дефиците материалов на рынке полупроводниковой продукции этот фактор нельзя игнорировать. Кроме того, выпущенные таким образом микросхемы стали потреблять на 20% меньше электроэнергии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / Украинские пограничники в аэропорту “Борисполь” нашли у иностранца бриллианты на 1 млн гривен

03.11 / Увеличилось число жертв терактов в Вене

03.05 / Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС

31.01 / Озвучена неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ

21.11 / В Пентагоне объяснили необходимость сдерживания Китая

30.08 / США возмутились «опасными маневрами Су-27» при перехвате B-52

07.10 / От взрывов боеприпасов на складе под Рязанью пострадали шесть человек

27.02 / Haval презентовала новую модель

24.07 / В Харькове с помощью палки ограбили почту

30.12 / “Новогодний подарок”. Кривонос отреагировал на увольнение из СНБО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика