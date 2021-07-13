 

Появились данные о новой модели смартфона Xiaomi Mi 12

13.07.2021, 4:56, Новости дня
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По имеющимся данным, в декабре текущего года компания Xiaomi должна представить свой новый флагманский смартфон Mi 12. Изюминкой данной версии станет сверхмощная камера, которая позволит вести съемку с разрешением до 200 Мп.

О декабре эксперты говорят не случайно. Ведь предыдущая флагманская модель вышла именно в этом месяце в 2020 году. На этот раз компания пытается разработать и представить смартфон, который сможет составить полноценную конкуренцию таким дорогим гаджетам, как iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

К этому выводу эксперты пришли, опираясь на данные, предоставленные авторитетным инсайдером Digital Chat из Китая. Среди прочего, он сообщает, что в новой модели смартфона будет установлен процессор Snapdragon 895.



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