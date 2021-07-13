Bild – «нет прививки, нет свободы» — в Германии призвали лишить невакцинированных отпуска

В Германии наблюдается снижение темпов вакцинации: всё чаще немцы отказываются от намерения сделать прививку, пишет Bild. Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Рейнланд-Пфальца Петер Хайнц призвал увеличить давление на тех, кто не собирается вакцинироваться. По его словам, они представляют опасность для общества. Он убеждён: невакцинированные граждане или те, кто сделал лишь первую прививку, должны лишиться возможности поехать в отпуск.



Reuters

Этим летом многие жители Германии задаются вопросом: когда те, кто сделал прививку, наконец получат обратно все положенные им свободы? Как долго они должны принимать во внимание тех, кто просто не хочет вакцинироваться? В настоящее время Германия располагает достаточным количеством доз вакцины, поэтому каждый, кто хочет сделать прививку, может сделать это прямо сейчас. Но из-за того, что желание немцев принять участие в вакцинации явно снижается, терпение многих чиновников начинает подходить к концу, пишет Bild.

Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц выразил своё возмущение сложившейся ситуацией: «Те, кто не сделал прививку, не имеют права снимать маску. Им нельзя позволять ходить на стадионы и в бассейны, посещать супермаркеты без маски. Кроме того, тем, кто не вакцинировался или сделал лишь одну прививку, нельзя позволять ездить в отпуска!». Вакцинированным гражданам, по его мнению, необходимо всё это разрешить.

Хайнц пояснил: «Давление на тех, кто не сделал прививку, должно возрасти, потому что они представляют опасность для общества. Нет прививки — нет свободы».

Правительство Великобритании придерживается другого подхода: благодаря высокому уровню вакцинации (67% привиты как минимум первым компонентом вакцины) 19 июля все ограничительные меры будут отменены — не только для тех, кто сделал прививку, но и для всего населения. Несмотря на немалое число заболевающих в стране, требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции будут отменены, а ночные клубы вновь распахнут свои двери.

В Германии, несмотря на высокий уровень вакцинации (58% привиты как минимум первым компонентом вакцины) и низкий уровень заболеваемости, политики предостерегают от преждевременного снятия ограничений.

Министр иностранных дел Хайко Маас призвал снять ограничения в августе, когда все граждане получат возможность сделать прививку. Однако министр юстиции Кристина Ламбрехт предполагает, что не стоит завышать ожидания. Некоторые меры по-прежнему необходимы для защиты тех, кто не может быть вакцинирован: детей, беременных женщин и людей, имеющих противопоказания.

«Прежде чем мы сможем отменить все меры, мы должны продвинуться гораздо дальше в направлении коллективного иммунитета, — сказала Ламбрехт. — Благодаря вакцинации мы способны победить пандемию. На самом деле каждый должен внести свой вклад и сделать прививку».

Проблема состоит в замедлении темпов вакцинации, отдаляющем формирование коллективного иммунитета. За последнюю неделю ежедневно первым компонентом вакцины прививались примерно 248 тыс. человек — самый низкий показатель за три месяца. В середине мая число прививок первым компонентом вакцины составляло в среднем 591 тыс. в день.

При этом каждый шестой немец (17%) не собирается делать прививку. Доля тех, кто отказывается от вакцинации, особенно высока в Восточной Германии (22% по сравнению с 15% на западе) и среди избирателей «Альтернативы для Германии» (44%).

Опыт других стран показывает, что последние шаги перед достижением поставленной цели — самые трудные. Мировому лидеру по вакцинации населения, Израилю, не удавалось пересечь отметку в 60% привитых двумя компонентами в течение нескольких месяцев. Такая же тенденция наблюдается в США и Великобритании, передаёт Bild.

